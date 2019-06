100 Jahre Anuga - eine bemerkenswerte Botschaft langjähriger Unterstützung der Branche. Die erste Anuga wurde 1919 in Stuttgart mit rund 200 deutschen Firmen statt. Anlehnend an das Konzept einer jährlichen Wanderausstellung folgten weitere Veranstaltungen der "Allgemeine Nahrungs- und Genussmittel-Ausstellung, u.a. 1920 in München, 1922 in Berlin und 1924 in Köln....

Den vollständigen Artikel lesen ...