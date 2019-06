Am 21. Mai hatten wir getitelt: "CompuGroup: Das riecht gewaltig nach einem Ausbruch - Trading-Chance!" Im Text stand: "Der Softwareanbieter für Ärzte und Krankenhäuser CompuGroup Medical hat einen seit Januar anhaltenden schönen wenn auch volatilen Aufwärtstrend. Die Aktie bewegt sich parallel zum gleitenden Durchschnitt für 100 Tage und Momentum, RSI und One Balance Volumen deuten eine aussichtsreiche Position an. Seit dem Kursanstieg am 26. April ...

