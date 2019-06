Bei RTL könnte sich eine Trendwende andeuten. Einige Experten sehen zwar noch kein Licht am Ende des Tunnels, aber wir sehen trotzdem eine mögliche Trading-Chance. Seit dem 04. Juni sieht man sechs höhere Tiefs und sechs höhere Hochs und jetzt kommt es darauf an, ob der Wiedereinstritt in die Seitwärtsbewegung gelingt. Die Chartindikatoren haben sich in den positiven Bereich begeben und auch die Umsätze steigen langsam wieder. Der Halbjahresbericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...