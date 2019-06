FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS BREEDON TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 75 (86) PENCE - BARCLAYS RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 240 (230) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - GOLDMAN RESUMES BARRATT DEVELOPMENTS WITH 'SELL' - TARGET 513 PENCE - GOLDMAN RESUMES BELLWAY WITH 'NEUTRAL' - TARGET 3144 PENCE - GOLDMAN RESUMES BERKELEY GROUP WITH 'NEUTRAL' - TARGET 3953 PENCE - GOLDMAN RESUMES PERSIMMON WITH 'BUY' - TARGET 2563 PENCE - GOLDMAN RESUMES REDROW WITH 'SELL' - TARGET 510 PENCE - GOLDMAN RESUMES TAYLOR WIMPEY WITH 'BUY' - TARGET 179 PENCE - HSBC CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 220 (240) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 58 (59) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS RBS PRICE TARGET TO 260 (270) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES AMIGO HOLDINGS PRICE TARGET TO 275 (260) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES SANNE GROUP PRICE TARGET TO 825 (715) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 6127 (6130) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS DE LA RUE PRICE TARGET TO 360 (415) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS PENDRAGON PRICE TARGET TO 19 (23) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 440 (430) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS CONSORT MEDICAL PRICE TARGET TO 1130 (1320) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 5000 (4800) PENCE - 'NEUTRAL'



