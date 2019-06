In der Stadt Kempten im Allgäu gibt es bereits sechs größere Batteriestationen mit insgesamt drei Megawatt Leistung. Diese sollen dazu beitragen, den im Ort mit Solar- und Windkraftanlagen produzierten Strom selbst nutzen zu können. Denn in Kempten sind bereits so viele Anlagen installiert, dass der Strom an sehr vielen Tagen im Jahr exportiert werden muss. Im Jahr 2017 startete die Kooperation der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...