Bis zum Jahresende strebt der deutsche Photovoltaik-Hersteller eine weitere Leistungssteigerung an. Er sieht sich mit seinen effizienteren Modulen in der Lage mit der asiatischen Konkurrenz zu konkurrieren. Derzeit wird nach Investoren gesucht, um neue Fabriken zu bauen.Calyxo TS Solar vermeldete am Donnerstag, dass es einen Produktionsrekord erreicht hat. So sei der Wirkungsgrad der Cadmiumtellurid-Dünnschichtmodule von 13 auf durchschnittlich 16,5 Prozent gesteigert worden. Die Leistung der Module erhöhe sich damit von 90 auf 118 Watt im Schnitt, so der Photovoltaik-Hersteller aus Bitterfeld-Wolfen ...

