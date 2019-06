Zürich - Ab sofort verfügt der Finanzassistent der St.Galler Kantonalbank über eine Spracherkennung, die auch Schweizerdeutsch versteht. Als erste Bank in der Schweiz bietet die SGKB eine neue Form der Kundeninteraktion in der Mobile Banking App an. Spitch AG, Schweizer Anbieter von Lösungen in der Automatisierten Spracherkennung, setzte die neue Sprachschnittstelle gemeinsam mit der Bank um.

