Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den GBP Futures Märkten am Mittwoch um 2,2K Kontrakte gestiegen ist, während das Volumen mit 81K seinen größten Anstieg seit dem 14. März erlebte. GBP/USD steht unter Abwärtsdruck Das Cable baut heute seine schwankende Performance aus und so werden der 10-Tage und 21-Tage-SMA von 1,2680/90 ...

