Nachdem der EUR/GBP die letzten beiden Tage im Minus geschlossen hatte, setzte es seinen Abwärtstrend am Donnerstag fort und fiel unter die Marke von 0,89. Zuletzt handelte das Paar auf 0,8884 und damit 0,12% im Minus. Die heute veröffentlichten Daten von Destatis zeigten, dass die Inflation in Deutschland, gemessen am Verbraucherpreisindex (CPI), ...

