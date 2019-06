Der Markt für Tomaten zieht an. Eine verbesserte Nachfrage und eine Vielzahl an Aktionen, gibt dem Markt neuen Schwung. Die Preise befreien sich aus dem Preistal. Die Nachfrage verbessert sich. Laut AMI Aktionspreisen im LEH wirbt der Einzelhandel in dieser Woche 94-mal mit Tomaten. Bildquelle: Shutterstock.com Davon entfallen 14 Nennungen auf das Biosortiment und 40 auf Tomaten aus...

