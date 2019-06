In unserem Artikel vom 06. Juni hatten wir einen Short-Trade mit Société Generale beschrieben. Der Titel des Beitrags war: "Société Generale: Starke Abwärtsbewegung denkbar!" Als Abonnent des Express-Service konnten Sie unter anderem lesen: "Bereits das gesamte letzte Jahr über ist der Wert der Société Generale Aktie konstant gefallen. Auch in diesem Jahr hat sich daran bisher nichts verändert. So ist der Kurs seit Januar um bis zu 8 Euro weiter ...

