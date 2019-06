Zürich - Nach dem jüngsten Anstieg auf ein weiteres Rekordhoch legt der Schweizer Aktienmarkt am Freitag eine Verschnaufpause ein. Die Anleger seien zwar weiterhin in guter Stimmung. Aber vor den zahlreichen am Nachmittag erwarteten US-Konjunkturzahlen und angesichts der geo- und handelspolitischen Spannungen verhielten sich Marktteilnehmer vorsichtig, sagen Händler.

