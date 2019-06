Die europäische Währung baute einen Teil ihrer Tagesverluste ab und so notiert der EUR/USD nun in der Nähe des Tageshoch von 1,1280. EUR/USD schaut auf Daten Das Paar kämpft nach zwei Tagen des Pullbacks um eine Richtung und so findet der Handel im Bereich der 1,1280 statt, wo sich der 200-Stunden-SMA und 100-Tage-SMA befinden. Das Paar hat weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...