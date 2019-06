Peking - Ein Reigen durchwachsener Konjunkturdaten hat am Freitag anhaltende Konjunkturprobleme Chinas deutlich gemacht. Während Investitions- und Produktionsdaten enttäuschten, überraschten Zahlen aus dem Einzelhandel leicht positiv. Die Arbeitslosenquote stagnierte auf 5,0 Prozent. Wie die Regierung in Peking mitteilte, lagen die Investitionen in Sachanlagen wie Maschinen im Abschnitt...

