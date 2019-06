FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS FERGUSON TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 6000 (6500) PENCE - BERENBERG RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 390 (360) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 600 (620) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 3700 (3955) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2075 (1960) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 295 (250) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 8540 (6570) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 290 (280) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS LANCASHIRE HLDGS TO 'HOLD' ('ADD') - RBC CUTS 3I INFRASTRUCTURE TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 295 P - SOCGEN RAISES ROYAL MAIL TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 208 (235) PENCE - UBS RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 350 (336) PENCE - 'NEUTRAL'



