Vladimir Miklashevsky, Senior Economist bei der Danske Bank, geht davon aus, dass der USD/JPY um 108 konsolidiert, aber er glaubt, dass der Trend in den kommenden Monaten in Richtung 107 weiter nach unten geht. Wichtigste Zitate "Die Inflationserwartungen bleiben in den USA auf einem Abwärtstrend, aber die Renditen sind vorerst stabiler. Wir halten ...

