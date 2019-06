Bundesligist Borussia Dortmund arbeitet laut eines Berichts der "Bild-Zeitung" ernsthaft daran, Mats Hummels wieder vom FC Bayern zurückzuholen. Eine "Transfer-Sensation" bahne sich an, es gebe bereits "konkrete Gespräche zwischen BVB und Bayern", schreibt die Zeitung in ihrer Samstagausgabe unter Berufung auf eigene Quellen.



Angeblich solle der Deal schon in der nächsten Saison greifen - wenn er denn zustande käme. Bayern-Trainer Niko Kovac jedenfalls soll angeblich keine Einwände haben, schreibt die Zeitung. Hummels hatte seine Fußballkarriere beim FC Bayern München begonnen, wo er alle Jugendmannschaften durchlief. Danach spielte er mehr als acht Jahre für Borussia Dortmund, bevor er 2016 zum FC Bayern wechselte.