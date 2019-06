Die Möglichkeiten, lineares Fernsehen über Internet-Stream zu sehen, nehmen zu - nicht nur zur Freude der alteingesessenen Platzhirsche. Der Internetfernsehanbieter Zattoo stört sich am neuen Streamingdienst Joyn von ProSiebenSat.1, berichtet die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS).



"Joyn wird zunächst kein Konkurrent für Netflix sein, aber für alle TV-Verbreiter inklusive uns", sagte Zattoo-Manager Jörg Meyer der Zeitung. Joyn soll am Dienstag starten und ist vorerst kostenlos. Auf Zattoo sind viele der Inhalte jedoch gegen Gebühr zu sehen. Als Hauptkonkurrenten sieht Meyer allerdings Magenta TV von der Deutschen Telekom.



Das Programm ist auch für alle Nicht-Telefonkunden der Telekom erhältlich und kostet mit ähnlichem Programm weniger als Zattoo. "Magenta TV ist ein hochkompetitives Produkt, aber bei dem aktuellen Preis bezweifle ich, dass die Telekom mit dem TV-Streaming Angebot an sich Geld verdient", sagte Meyer der FAS.