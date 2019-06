Die Grünen können ihr Umfragehoch fortsetzen und sind erstmals auch bei Emnid stärkste Partei. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut wöchentlich für "Bild am Sonntag" erhebt, kommt die Ökopartei unverändert auf 27 Prozent.



Die Union, die in der Vorwoche von den Grünen eingeholt wurde, verliert zwei Prozentpunkte und rutscht mit 25 Prozent auf den zweiten Platz ab. Somit führen CDU/CSU das erste Mal seit Februar 2017 nicht mehr das Parteienfeld an. Damals überholte die SPD unter Kanzlerkandidat Martin Schulz die Union kurzzeitig. Heute verharren die Sozialdemokraten unverändert bei 12 Prozent.



Ohne Veränderungen bleibt auch die FDP. Sie vereinigt weiterhin 8 Prozent der Stimmen auf sich. Zugewinne kann die Linke verbuchen, die mit einem Plus von einem Prozentpunkt ebenfalls auf 8 Prozent kommt. Auch die AfD erhält einen Prozentpunkt mehr und landet bei 13 Prozent.



Die sonstigen Parteien erhalten unverändert 7 Prozent. Befragt wurden insgesamt 2.377 Menschen im Zeitraum vom 6. bis 12. Juni 2019. Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?"