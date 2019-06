Ich bin in Texas zum Relaxen, Schwimmen, Lesen. Ich sehe dort die Großfamilie. Wir haben dort ein befreundetes Ehepaar, Mark und Ann. Sie sind finanziell frei. Sie haben lange Zeit im Ausland gelebt. In Japan, Australien etc. Er arbeitete für einen großen Öl-Dienstleister. Er war als vertraglich befristeter Mitarbeiter stets im Ausland im Einsatz. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...