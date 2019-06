Am 6. Mai nahm die Kommunikationsleiterin und Politikberaterin von Freshfel Europe Nicola Pisano an dem 6. Treffen der EU-Plattform zu Lebensmittelverlusten und -verschwendung (EU Platform on Food Losses and Food Waste), in Brüssel teil. Bild Freshfel Europe Dieses jüngste Treffen der Plattform konzentrierte sich darauf, die delegierte Entscheidung der Europäischen Kommission...

Den vollständigen Artikel lesen ...