Der USD/CAD hat es am Montag nicht einfach sich für eine kurzfristige Richtung zu entscheiden, da der Loonie als Rohstoffwährung nicht von den schwächeren Dollar profitiert, was den fallenden Rohölpreisen zuzuschreiben ist. Aktuell notiert das Paar auf Tagesbasis nahezu unverändert bei 1,3410. Der New York Empires State Herstellungsindex ist im Juni ...

Den vollständigen Artikel lesen ...