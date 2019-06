Paris - Die Anleger haben am Montag an den europäischen Börsen weiter eine klare Positionierung gescheut. Vor dem am Mittwoch erwarteten US-Zinsentscheid fielen die Gewinne zu Wochenbeginn recht bescheiden aus. Der EuroStoxx ging 0,12 Prozent höher bei 3383,21 Punkten über die Ziellinie und blieb so in seinem engen Schwankungsrahmen der vergangenen Tage. Am Markt hiess es...

Den vollständigen Artikel lesen ...