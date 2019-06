Von Robert Jakob In Deutschland kocht der Ärger über die steigenden Mieten hoch. Mietpreisdeckel und Enteignung werden als dirigistische Rezepte plötzlich hoffähig. In Berlin haben sich die Mieten in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Die Hauptstadt lässt dabei selbst den Hotspot München hinter sich, wo es im Durchschnitt nur um zwei Drittel nach oben ging. Populistisch geben sich jetzt...

Den vollständigen Artikel lesen ...