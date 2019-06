Sao Paulo - Der im Zentrum des grössten Korruptionsskandals Lateinamerikas stehende Mischkonzern Odebrecht hat einen Insolvenzantrag gestellt. Das brasilianische Unternehmen wolle Schulden in Höhe von 51 Milliarden Reais (11,7 Mrd Euro) restrukturieren, teilte Odebrecht am Montag mit. Der in Sao Paulo eingereichte Antrag gelte für den Mutterkonzern Odebrecht S.A. und eine Reihe von...

Den vollständigen Artikel lesen ...