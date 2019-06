Nationale und internationale institutionelle Investoren haben sich beteiligt. Das Geld ist für die Finanzierung von neuen und bestehenden Windparks und Photovoltaik-Kraftwerken gedacht.Vor knapp einem Monat kündigte die Baywa AG die Ausgabe der Grünen Anleihe an. Am Dienstag meldete der Münchner Konzern dann Vollzug: 500 Millionen Euro sind über die Emission des ersten Green Bonds eingesammelt worden. Die Anleihe habe Baywa bei nationalen und internationalen institutionellen Investoren platzieren können. Mit dem Erlös will das Unternehmen nach eigenen Angaben neue und bestehende Photovoltaik- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...