Der GBP/USD baut seine Seitwärtsbewegung aus und so bleibt er in Reichweite des 5,5-Monatstief, welches heute gebildet wurde. Nach dem das Paar an der 1,2600 gescheitert war, fiel es in den Bereich der psychologischen Marke von 1,2500, da berichtet wurde, dass der britische Finanzminister Hammond bereit ist sein Amt niederzulegen, weil der den Ausgabenplänen ...

