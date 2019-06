Marokko erlebte diese Saison eine Rekordzitrusproduktion in einigen Regionen. Berkane, im östlichen Marokko, verzeichnete einen Anstieg von 25% und Beni Mellal, in Zentral-Marokko, berichtete eine Zunahme um 18%. Der Anstieg der Produktion in der Saison 2018/19 war sehr schwierig zu vermarkten, deshalb bringt es Marketingprobleme. Bildquelle: Shutterstock.com Infolge eines Mangels an...

