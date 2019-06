Das auf den Import und Vertrieb von Obst und Gemüse in Luxemburg spezialisierte Unternehmen Grosbusch SARL setzt sich im Bemühen um den Umweltschutz dafür ein, den Plastikverbrauch in seinen Verpackungen so weit wie möglich zu reduzieren. Als 100 jähriges Familienunternehmen hat Grosbusch als einer der ersten in Europa eine 100% ökologische Verpack Lösung...

Den vollständigen Artikel lesen ...