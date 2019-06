FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.06.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2230 (2200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RESUMES PROVIDENT FINANCIAL WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 570 PENCE - BERENBERG RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1705 (1560) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 1400 (1040) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS TESCO PRICE TARGET TO 285 (295) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED +0.09% TO 7450 (CLOSE: 7443.04) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3800 (3200) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS EASYJET TO 'REDUCE' (HOLD) - PRICE TARGET 800 (1100) PENCE - HSBC CUTS IAG TO 'REDUCE' (HOLD) - PRICE TARGET 400 (550) PENCE - HSBC CUTS TED BAKER TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 900 (1900) PENCE - ODDO BHF RAISES INTERTEK TO 'NEUTRAL' ('REDUCE') - TARGET 5500 (4900) PENCE - RBC CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 800 (845) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 450 (470) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS JUST EAT TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 650 (870) PENCE - UBS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 900 (885) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1000 (950) PENCE - 'NEUTRAL'



- BARCLAYS RAISES AUTO TRADER GROUP TARGET TO 500 (470) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob