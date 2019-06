DER Überflieger im DAX ist in diesem Jahr adidas! Die Aktie der Kultmarke mit den drei Streifen im Logo sattelte seit Jahresbeginn satte 50% auf und steht damit unangefochten an der Spitze der deutschen Blue Chips! Mit dem Ausbruch über die 270er-Marke und dem frischen Rekordhoch bei 274,85 Euro geht der Fingerzeig auch schon ganz klar in Richtung 300 Euro...allerdings sollte der Blick in den Rückspiegel trotz allem nicht fehlen. ...

