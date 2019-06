Mario Draghi schob die (europäischen) Märkte gestern ordentlich an. Für den DAX ging es 2% nach oben, macht den drittgrößten Tagesgewinn im laufenden Jahr. Und Wirecard? Die blieben am Tag der (durchaus turbulenten) Hauptversammlung an der 155er-Marke hängen. Dieser Bereich markiert auch am heutigen "Tag danach" die (vorläufige) Obergrenze, wobei die Aktie heute ex Dividende gehandelt wird. Die beträgt jedoch nur 20 Cent, was sich dementsprechend kaum im Kurs niederschlägt. Interessanter ist da ein ganz anderes Detail: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...