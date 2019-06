Die Gemeinschaftswährung kann sich vom gestrigen EZB induzierten Abverkauf erholen und so notiert der EUR/USD im Bereich der 1,1200, wo sich auch das Tageshoch befindet. EUR/USD Fokus auf Fed Das Paar konnte am Dienstag bei 1,1180 seinen Boden bilden, nach dem es mit den dovish EZB Präsident M. Draghi Kommentaren auf dem Forum in Sintra zu Verlusten ...

