Stockholm - Readly, das digitale Flatrate-Modell für Magazine, hat eine Investitionsrunde über 15 Mio Euro abgeschlossen - angeführt von AP3 (Third Swedish National Pension Fund), Zouk Capital und der Swedbank Robur. An der Finanzierung waren weitere neue und bestehende Investoren beteiligt. Readly wurde 2012 in Schweden gegründet und ist in acht europäischen Ländern sowie den USA vertreten.

