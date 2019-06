FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 180 (190) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DISCOVERIE PRICE TARGET TO 520 (490) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS TED BAKER PRICE TARGET TO 890 (1700) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS MEDICLINIC INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 310 (360) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3000 (2900) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS MCBRIDE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 75 (160) PENCE - JEFFERIES RAISES N BROWN PRICE TARGET TO 140 (120) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS HELICAL TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 415 PENCE - JPMORGAN CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 625 (630) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SAGA PLC PRICE TARGET TO 60 (80) PENCE - 'NEUTRAL' - PANMURE INITIATES ASTON MARTIN WITH 'SELL' - TARGET 802 PENCE - RBC CUTS PARAGON TO 'UNDERPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 410 (440) PENCE - RBC RAISES CYBG TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 250 PENCE - UBS CUTS TALK TALK TELECOM PRICE TARGET TO 110 (120) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 4750 (5000) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 575 (560) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES HALMA TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 2060 (945) PENCE - UBS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1680 (1550) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 745 (735) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MITIE GROUP PRICE TARGET TO 160 (135) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 338 (333) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 9000 (7100) PENCE - 'NEUTRAL'



