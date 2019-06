GBP/USD auf dem Tageschart Der GBP/USD handelt in einem Abwärtstrend unter seinen Glättungslinien. Der Markt erholt sich von der Marke von 1,2500 Dollar. GBP/USD auf dem 4-Stundenchart Das Cable stieg an diesem Donnerstag an, kämpft aber mit dem Widerstand nahe 1,2700 Dollar. Ein Schlusskurs darüber würde weitere Gewinne in Richtung 1,2759 Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...