Die Süßkirschenernte in Nordrhein-Westfalen hat seit einigen Tagen begonnen und die Obstbauern rechnen mit einer guten Ernte. Die knackigen Früchte werden von jetzt an in den Hofläden und an Verkaufsständen angeboten, teilt die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen mit. Bildquelle: Shutterstock.com Derzeit werden die früh reifenden, saftigen Sorten wie...

Den vollständigen Artikel lesen ...