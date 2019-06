Nach Ansicht des Verbands müssen die Abgeordneten des Bundestages in ihrer letzten Sitzungswoche klimapolitisch noch handeln. So werden verschiedene Anträge und Gesetzentwürfe diskutiert, die unter anderem eine stärkere Nutzung der Photovoltaik - auch im Wärmesektor - voranbringen könnten.Die letzte Sitzungswoche des Bundestages steht an, bevor die Parlamentarier in die Sommerpause verschwinden. Der Bundesverband Solarwirtschaft fordert jedoch noch kurzfristige Weichenstellungen, die den Weg für eine stärkere Nutzung der Photovoltaik im Strom-, Wärme- und Verkehrssektor ebnen. "Die Klimakrise ...

