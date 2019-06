Dr. Manfred Schlumberger (StarCapital AG): Handelskrieg

Anfang Mai versetzte der US-Präsident mit seiner Verkündung des Scheiterns der Handelsgespräche denAktienmärkten einen schweren Schlag. Er verfügte eine Zollerhöhung von 10 % auf 25 % für chinesische Importeim Wert von 200 Milliarden US-Dollar. Als Drohkulisse steht eine Ausdehnung des Zollsatzes von 25 % auf weitere 300 Milliarden US-Dollar an Importen aus der Volksrepublik im Raum. Um Mexiko zu zwingen, seine Grenzen für Flüchtlinge in die USA zu schließen, kündigte er eine sukzessive Erhöhung der Zölle um 5 % für mexikanische Importe an. Aktuell zeichnet sich jedoch ein Kompromiss zur Abwendung der Zollerhöhungen ab. China erhebt im Gegenzug zwischenzeitlich Abgaben auf US-Waren im Wert von 110 Milliarden US-Dollar.



StarInvest Marktkommentar "Handelskrieg"

Finden Sie hier Informationen zu den Vermögensverwaltenden Fonds und Produkten der StarCapital AG.