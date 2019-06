Wien - Europas bestes K.I.-Startup heisst Smartlane. Die in München ansässige Firma hilft dabei, individuelle Herausforderungen in der Transportlogistik mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz zu lösen. Monja Mühling, die 27-jährige Mitgründerin von Smartlane, setzte sich dabei in dem Europa-Finale gegen vier andere K.I.-Startups durch. Smartlane zeichnet sich durch eine eigens entwickelte...

Den vollständigen Artikel lesen ...