Zürich - Die Eingaben für den Digital Economy Award laufen heiss. Die Eingabefrist wird deshalb bis am 28. Juni verlängert. Mitte September wird die Jury tagen und die Finalisten küren. Der Digital Economy Award stösst in seinem zweiten Jahr auf wachsendes Interesse. Mit über 80 Eingaben in den Kategorien «Digital Innovation of the Year», «Digital Transformation» und «Highest Digital...

Den vollständigen Artikel lesen ...