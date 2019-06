Hoch her ging es zuletzt im Kursverlauf der Aixtron-Aktie. Nachdem die Papiere zum dritten Mal binnen Jahresfrist an der massiven Unterstützung bei 7,64 Euro aufschlugen, drehten die Notierungen zunächst nach oben ab. Heute läuft dafür der (trendbestätigende?) Rücksetzer, der die Aktie noch einmal an den Halt bei 8,20 Euro schickt(e). Dabei besteht durchaus Pullback-Potenzial nach oben... ...

