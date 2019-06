Die Zahl der Apotheken in Deutschland wird in den nächsten Jahren weiter sinken. Wie das Nachrichtenmagazin "Focus" meldet, rechnet die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) innerhalb der nächsten zehn Jahre mit der Schließung von rund 2.200 Apotheken.



Besonders betroffen ist demnach der ländliche Raum. Deutschland würde damit auf den Versorgungsstand von 1979 zurückfallen, erklärte ein ABDA-Sprecher dem "Focus". Als Gründe für den Rückgang nennt der Verband Nachwuchsprobleme und Wettbewerbsnachteile gegenüber dem Online-Handel. Ende 2018 gab es in Deutschland 19.500 Apotheken.