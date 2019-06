Bundeskanzlerin Angela Merkel hat wenige Tage vor dem am Freitag beginnenden G20-Gipfel im japanischen Osaka die Bedeutung des G20-Formats unterstrichen. "Globale Probleme lassen sich nicht im nationalen Alleingang lösen", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem aktuellen Podcast.



Dabei wies Merkel auf die Vielzahl der Herausforderungen hin: "Ein fairer und freier Handel, die Verknüpfungen der Weltwirtschaft, die Digitalisierung, Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung sowie globale Gesundheitsfragen." Gerade für die Menschen in Deutschland sei G20 relevant, so die Kanzlerin, weil man als Exportnation ganz besonders davon abhänge, "ob wir wieder mehr erreichen können für den freien und fairen Handel." Bei der Reform der Welthandelsorganisation, aber auch beim Klimaschutz zeige sich: "Alleine können wir das nicht schaffen, sondern wir müssen gemeinsam arbeiten."