FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.06.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS CARNIVAL TO EQUAL WEIGHT (OVERWEIGHT) - TARGET 4330 (5235) PENCE - BARCLAYS CUTS SAVANNAH PETROLEUM PRICE TARGET TO 31 (55) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ADMIRAL GROUP TO 'OVERWEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - BARCLAYS RAISES ENQUEST ENERGY PRICE TARGET TO 19 (11) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 600 (586) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG INITIATES ENTERTAINMENT ONE WITH 'BUY' - TARGET 475 PENCE - BERENBERG RAISES BBA AVIATION PRICE TARGET TO 330 (300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS BT GROUP TO 'SELL' ('HOLD') - DEUTSCHE BANK CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 240 (250) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 130 (148) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 140 (100) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 140 (100) PENCE - 'SELL' - RBC CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 100 (105) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 23 (40) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2800 (2400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 600 (575) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2800 (2550) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 550 (525) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 330 (320) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 1100 (1025) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 725 (650) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 195 (190) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 1050 (1000) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 195 (210) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES CYBG PRICE TARGET TO 195 (188) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob