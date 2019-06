Frankfurt am Main - Der Euro hat am Montag gegenüber dem US-Dollar weiter zugelegt und den höchsten Stand seit etwa drei Monaten erreicht. Im Mittagshandel kostet die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1398 US-Dollar und damit so viel wie seit Ende März nicht mehr. Derweil hält die Frankenstärke unvermindert an. Ein Euro kostet aktuell 1,1107 Franken. Auf diesem Niveau hat das Euro-Franken-Paar...

