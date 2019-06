Das Währungspaar USD/JPY bewegte sich in der ersten Tageshälfte in einer engen Handelsspanne unterhalb der Marke von 107,50 und verzeichnete während der amerikanischen Handelszeiten eine leichte Erholung. Zuletzt handelte das Paar auf 107,41 und legte damit um 0,1 Prozent zu. Ein freundlicher Start an der Wall Street am Montag half dem Paar auf die ...

