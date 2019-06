Weil viele Privatkunden den Banken kaum Marge bringen, erhöhen die ihre Gebühren. Dabei ist einiges umstritten, sodass Gerichte die Klauseln der Kreditinstitute überprüfen müssen.

Am Geldautomaten führt kein Weg vorbei. Denn am Bankschalter gibt es Bares meist nur gegen Gebühren. Selbst wer seine Kontokarte verliert, erhält zur Überbrückung oft eine elektronische Geldkarte, mit der er einen festen Betrag am Automaten abheben kann. Banken wollen weniger Service durch Mitarbeiter. Das senkt Personalkosten.

Eine Sparkasse etwa verlangte für am Schalter eingezahltes und abgehobenes Geld je nach Kontomodell ein oder zwei Euro. Dagegen klagte die Zentrale zur Bekämpfung von unlauterem Wettbewerb. Sie hielt die Gebühr für unzulässig, weil es kein kostenfreies Kontingent für den Schalterservice gebe. Kunden würden unangemessen benachteiligt. Die Sparkasse berief sich auf eine Gesetzesänderung von 2009: Gebühren für Barein- und -auszahlungen ...

