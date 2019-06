Der einphasige Wechselrichter mit integriertem E-Ladecontroller des israelischen Herstellers wird künftig auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar sein. Die simultante Nutzung von Solar- und Netzstrom erlaubt ein schnelles Laden der Elektroautos.Vor einiger Zeit hat Solaredge seinen 2-in-1-Photovoltaik-Wechselrichter mit integriertem E-Ladecontroller auf den Markt gebracht. Ab sofort sei er auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar, teilte das israelische Photovoltaik-Unternehmen am Dienstag mit. Der Wechselrichter könnte beim örtlichen Großhändler in den Leistungsklassen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...