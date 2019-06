In der Gemeinde Tamm im baden-württembergischen Landkreis Ludwigsburg ist am Montagabend ein 20-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Seine 20-jährige Soziusfahrerin wurde schwer und eine 38-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt, teilte die Polizei am Dienstag mit.



Die 38-Jährige hatte den entgegenkommenden Motorradfahrer an einer Straßenmündung übersehen. Durch die Kollision wurde der Pkw auf ein wartendes Fahrzeug geschoben. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen erlag der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die anderen beiden Verletzten wurden in nahe gelegene Krankenhäuser eingeliefert.



Lebensgefahr bestand in beiden Fällen nicht. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf 13.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten zunächst noch an.